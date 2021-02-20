سوق حفر الباطن الشعبي مزدحم وبدون إجراءات وقائية!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” تجمّعات كبيرة للمتسوقين من مواطنين وعمالة في حراج حفر الباطن الشعبي، المعروف لدى الأهالي افتتاحه كل يوم جمعة.

ورُصد عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين حراج حفر الباطن، على الرغم من تحذيرات الجهات المعنية.

الصحة تحذر من التجمعات:

وكانت وزارة الصحة قد شددت على كافة أفراد المجتمع بضرورة الابتعاد عن التجمعات البشرية في الأماكن المزدحمة؛ نظرًا لما تسببه من زيادة خطورة التعرض لفيروس كورونا.



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