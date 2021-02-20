شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدة الاعتراض في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة له وفق الضوابط والقواعد الخاصة بالبرنامج حتى لا يفقد المستفيد أحقيته في الحصول على الدعم.

وقال البرنامج ردًا على استفسار من مواطن انقطع عنه الدعم قبل 3 أشهر ، إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج.

وأضاف أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم،ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.