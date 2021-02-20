شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة الطائف تغلق حراج الطيور احترازيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق"، أمس الجمعة، عن إغلاق حراج الطيور احترازيّاً، للحد من انتشار فيروس " كورونا " المُستجد.

وجاء ذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد آل هميل وبمشاركة الجهات المختصة، وبسبب عدم تقيد المحال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، ولعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتكثف الأمانة بالتعاون مع شرطة الطائف، جهودها الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" بسوق الطيور وسوق المسترجعات، وتنسيق مستمر بين الجهات المختصة للمعالجة الفورية للملاحظات.