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بالصور.. أمانة الطائف تغلق حراج الطيور احترازيًا

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق"، أمس الجمعة، عن إغلاق حراج الطيور احترازيّاً، للحد من انتشار فيروس "" المُستجد.

وجاء ذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد آل هميل وبمشاركة الجهات المختصة، وبسبب عدم تقيد المحال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، ولعدم تطبيق التباعد الاجتماعي.

وتكثف الأمانة بالتعاون مع شرطة الطائف، جهودها الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" بسوق الطيور وسوق المسترجعات، وتنسيق مستمر بين الجهات المختصة للمعالجة الفورية للملاحظات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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