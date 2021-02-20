شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم أن تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، اليوم السبت، حكم أن تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم.

وقال الشيخ عبدالله السلمي، خلال برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه يقول لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال اذهب وحج معها" فهذا هو الأصل.

وأشار "السلمي" إلى أن المرأة إن لم يكن لها محرمًا أو أن محرمها لا يريدها ولا يريد أن يذهب معها فحينئذ إذا اضطرت إلى السفر فهنا لا بأس لأنها مضطرة.