شكرا لمتابعة خبر عن التوصل إلى مكان أحد مفقودي هجرة أم أثلة والعثور عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، أنه تم العثور على أحد مفقودي هجرة أم أثلة جنوب حرض بالمنطقة الشرقية، وجار البحث عن المفقود الآخر.

وأوضحت جمعية عون، أنه ورد لها من الكنترول الميداني، خبر العثور على أحد المفقودين، لافتة إلى أنه بصحة جيدة، وأن البحث مستمر للعثور على المفقود الثاني؛ فيما كانت قد تلقت بلاغًا أمس الجمعة، عن فقد شخصين انقطع الاتصال بهما في هجرة أم أثلة جنوب حرض، وكانا يستقلان هايلكس غمارتين 2016.