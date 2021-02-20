شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الانتهاء من تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع تغيير لوحات المسجد النبوي والتي تتم على مرحلتين في تغيير لوحات سور المسجد النبوي وتغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية.

وقالت وكالة المسجد النبوي، أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تغيير لوحات المسجد النبوي وتمت مراعاة أن تكون بالخط المدني وجعل الأرقام تبدأ من رقم 301 من الجهة الجنوبية إلى أن تنتهي برقم 369.

وأشارت إلى أنه جرى أيضاً مراعاة الألوان في اللوحات بحيث كل جهة يرمز لها بلون محدد لربطها مع المنطقة المركزية وذلك للاسترشاد المكاني للزوار، فيما تم في المرحلة الثانية العمل على تغيير الأرقام واللوحات الاسترشادية الموجودة على مرافق المسجد النبوي بحيث تكون بداية الأرقام من 201.