شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. روضة الخرارة بالرياض تجذب المتنزهين بعد هطول الأمطار الغزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جذبت الأجواء في روضة الخرارة غرب مدينة الرياض المتنزهين بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة والمحافظات التابعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو المتنزهين الذي الذين اصطفوا حول بحيرتها البديعة؛ التي امتلأت بالمياه بعد هطول الأمطار، وكونت رمالها منظرا طبيعيا فريدا.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، القصيم، حائل ، الشرقية ، الحدود الشمالية.