شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السليمان» يوضح حكم كتابة «ما شاء الله تبارك الله» عل مداخل البيوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم كتابة "ما شاء الله تبارك الله" على مداخل البيوت.

وقال الشيخ "السليمان" أن البعض يلجأ لوضع تميمة على شكل عين أو عليها آيات من القرآن الكريم على صدره أو على باب بيته أو داخل منزله بغرض إبعاد العين والحسد.

وأوضح "السليمان" أن من اعتقد أن مثل هذه الأشياء تبعد عنه الحسد وأعين الناس فقد أخطأ، لافتًا إلى أن النبي، صلي الله عليه وسلم، أكد أن التميمة تعد شرك بالله سبحانه وتعالي؛ لذلك نهى عنه.