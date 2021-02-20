شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معاناة حراس الأمن بالمجمعات التجارية من تهاون بعض المتسوقين بالإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يقلل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومن احتمالات انتشاره بشكل أسرع؛ مما يساعد في حماية المجتمع أجمع.

وكشف تقرير أعدته قناة "الإخبارية" عن معاناة حراس الأمن في المجمعات التجارية من تهاون بعض المتسوقين بالإجراءات الوقائية لعدم درايتهم بخطورة ذلك؛ حيث لا يلتزم البعض بارتداء الكمامة وعندما يطلبون منهم ذلك يرتدونها حتى يمروا إلى الداخل ومن ثم يخلعونها.