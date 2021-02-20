شكرا لمتابعة خبر عن كلية الاتصالات بالرياض عضوا في شركة أمازون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أكد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن الكلية أصبحت عضوا في AWS Educate ( Amazon Web Services (AWS)) المقدمة من شركة أمازون والتي تقدم التدريب على أكثر الأنظمة الأساسية السحابية شمولاً واعتمادًا على نطاق واسع في العالم والذي تقدمه أمازون ويطلق عليه اسم ( Amazon Web Services (AWS)) . مبينا أنه يتم تسجيل المتدربين والمدربين في مقرر الحوسبة السحابية في موقع الاكاديمية للاستفادة من جميع مايقدم من خدمات وتدريب واستخدام الكلاود (الخدمات السحابية) مجانا كجزء من المقرر. حيث يقوم قسم الحاسب في الكلية حاليا باستخدام هذه العضوية في تدريب مقرر (الحوسبة السحابية) نظرا لأهمية اتقان مهارة التعامل مع الخدمات السحابية لخريجي الكلية نظرا لمتطلبات سوق العمل وازدياد الطلب عليها, ولمواكبة التطور في تحديث المناهج ومحتوياتها.

مشيرا إلى أن هذه الخدمة تقدم مجموعة من الفوائد المتعلقة بالتدريب على نطاق المدربين والمتدربين. فإذا كنت معلمًا، يمكنك تسجيل الاشتراك لحضور الندوات عبر الإنترنت بشأن موضوعات مثل «إنشاء فصل عبر الإنترنت للمبتدئين» و«موضوعات متقدمة في التعلم عبر الإنترنت» لمساعدتك في الانتقال إلى التعلم عن بُعد. إذا كنت ترغب في تقديم وحدات تعلم عبر الإنترنت عن الحوسبة السحابية لطلابك ومعامل سحابية افتراضية لكليتك، أو الحصول على رصيد ترويجي من AWS للبناء على AWS‏، فيمكنك الوصول إلى هذه الموارد من دون تكلفة.

إذا كنت طالبًا، فيمكنك الاستفادة من فرص التعلم في المنزل بدون تكلفة من خلال المسارات المهنية السحابية وشارات التخصّص في AWS Educate وورش عمل وندوات عبر الإنترنت لمساعدتك في بناء المهارات السحابية. كما يمكنك استخدام المواد التدريبية والتطبيق على السحابة كجزء من مقرراتك الدراسية.

تُستخدم AWS Educate في أكثر من 200 بلد وإقليم. تربط 2400 مؤسسة وأكثر من 10000 معلم ومئات الآلاف من الطلاب. يتمتع المعلمون والطلاب من خلال AWS Educate بإمكانية الوصول إلى المحتوى والبرامج المطورة لتنمية المهارات من أجل الوظائف السحابية في مجالات متنامية. كما تعمل AWS Educate أيضًا على ربط الشركات التي تستأجر المهارات السحابية للباحثين عن عمل من الطلاب المؤهلين من خلال موقع توظيف AWS Educate.

يُعد نظام Amazon Web Services (AWS) الحوسبة السحابية مع AWS أكثر الأنظمة الأساسية السحابية شمولاً واعتمادًا على نطاق واسع في العالم، حيث تقدم أكثر من 200 خدمة مميزة بالكامل من مراكز البيانات على الصعيد العالمي. ويستخدم ملايين العملاء -بما في ذلك الشركات الناشئة سريعة النمو وأكبر المؤسسات والوكالات الحكومية الرائدة- AWS لخفض التكلفة وزيادة المرونة لديهم والابتكار بشكل أسرع.

يذكر أن كلية الاتصالات تعد مقرا لعدد من الاكاديميات والاتفاقيات الدولية التعليمية مع عدد من أفضل مقدمي خدمات الشبكات والمعلومات والبرمجة مثل أكاديميات سيسكو وميكروسوفت وأدوبي و أوراكل وهواوي. وقد تميز قسم الحاسب في تفعيل هذه الاكاديميات وحصل على شهادات شكر لتفعيله الاستفادة منها في التدريب عدة مرات, مما يرفع من جودة المخرجات التعليمية ومستوى تأهيل المتدربين في سوق العمل.