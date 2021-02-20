شكرا لمتابعة خبر عن الحويطي: آلية منظمة لمنع تكدس مرتادي الحراج و 28 فرقة لتطبيق الاجراءات الإحترازية بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي تعمل البلدية على زيادة جولاتها الرقابية وتكثف أعمالها الميدانية وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا على كافة الأنشطة التجارية وأماكن التجمعات حيث تعمل البلديات الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط من خلال 28 فرقة ميدانية تم تشكيلها موخراً لضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا بالإضافة إلى 15 فرقة ميدانية بمركز العمليات وخدمة العملاء وذلك لإستقبال ومباشرة البلاغات الواردة على مركز البلاغات البلدي 940 فور ورودها وذلك لمعالجتها .

هذا وقد بين الحويطي أن الفرق الرقابية قد باشرت يوم أمس الجمعة جميع المواقع المزدحمة بأرجاء المحافظة وعملت على معالجتها من خلال فرق ميدانية باشرت على وجه الخصوص مواقع التجمعات العمالية ، و أسواق النفع العام ، وسوق الحراج ، وسوق الخضار المركزي ، وسوق المواشي ، والمنطقة المركزية بوسط البلد .

وذلك بمشاركة الجهات الأمنية حيث تم تنفيذ ما يقارب 80 جولة نتج عنها رصد 37 مخالفة فيما بلغ إجمالي المخالفات أكثر من 257 مخالفة تمثلت في مخالفة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا بالإضافة إلى مخالفات الإشتراطات البلدية .

كما تم وضع آليه لتنظيم دخول وخروج مرتادي سوق الحراج يوم الجمعة وذلك لكثافة اعداد المرتادين من خلال اوقات محددة ومتفاوتة لمنع تكدس المتسوقين بالداخل .