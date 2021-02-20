شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنفذ 1037 جولة رقابية وتُغلق 19 منشأة تجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 19/فبراير/2021م، 1037 رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 19 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

فيما استقبل مركز البلاغات 940 (33) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق " توكلنا "؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التوجيهات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا، أو عدم التباعد في التسوق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.