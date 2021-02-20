وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح باب التجنيد الموحد بالقوات المسلحة وأفرعها للجنسين (الرجال والنساء)، للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).

وأشارت وزارة الدفاع –عبر تويتر- أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 1442/9/13هـ من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، على الرابط التالي بالضغط هنا.

وأوضحت أن شروط القبول (للرجال) تتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ومن بين شروط القبول أيضًا، ألا يقل العمر عن (17) سنة ولا يزيد عن (40) سنة، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، واجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

أما شروط القبول للنساء، فتتضمن: أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتبارها إليها، وأن تكون لائقة طبيًّا.

وألا تكون موظفة في أي جهة حكومية، وألا يقل سن المتقدمة عن 21 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً، وأن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

وأضافت وزارة الدفاع أن أفرع القوات المسلحة تشمل: القوات البرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

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