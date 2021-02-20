بصور تاريخية.. روسيا تحتفي بمرور 95 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

احتفت روسيا بمرور 95 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا السوفيتية والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة، وأقامت معها علاقات دبلوماسية في فبراير عام 1926م.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية «روسيا بالعربية» عبر تويتر: «كانت روسيا (اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية حتى 1991) أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة العربية السعودية، وأقامت معها علاقات دبلوماسية في فبراير/شباط عام 1926م».

وقال في تغريدة أخرى: "صادف يوم 19 فبراير ذكرى مرور95 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين #روسيا السوفيتية و #المملكةالعربيةالسعودية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح أن علاقات بلاده مع السعودية تتطور بشكل متزايد، مشيرًا إلى أن العلاقات مع السعودية اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا وشاملًا.

وقال بوتين –وفقا للعربية- إن هناك تعاونًا روسيًّا وسعوديًّا بشكل فعال في إطار «أوبك+»، موضحًا أن التعاون الروسي السعودي أسهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة.

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