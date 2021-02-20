المهندس العوهلي: نعمل مع حلفائنا وأصدقائنا لتحقيق أهدافنا في قطاع الصناعات العسكرية

أوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة استمر في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها المملكة لسنوات طويلة.

وأضاف المهندس العوهلي، أن المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في أولى جلسات مؤتمر الدفاع الدولي 2021 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حول الفرص الابتكارية في صناعة سلاسل الإمداد لحقبة ما بعد جائحة كورونا.

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