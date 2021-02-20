«الحصيني» عن طقس الساعات القادمة: «لا يوجد ما يمنع من الكشتة»

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأجواء الشتوية الباردة، وهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة القادمة وحتى صباح الأحد، موضحًا أنَّه لا يوجد ما يمنع من الكشتة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنَّ الأمطار تشمل أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير والقصيم والشرقية وشرق مكة المكرمة. مشيرًا إلى أنَّ الأجواء جيدة اليوم السبت وليلة الأحد على معظم مناطق المملكة، ولا يوجد ما يمنع من التنزه.

وتابع الحصيني قائلًا «اكشتوا.. مِن يبقى في الليل في البر أو أماكن مكشوفة يحتاج إلى ملابس شتوية، وتزداد ثقل الملابس كلما تمّ الاتجاه شمالاً».

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 11 منطقة