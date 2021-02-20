«الجوازات» توضح شروط تجديد إقامة التابع الذي تجاوز السن القانوني

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنَّه يشترط نقل الخدمات أو خروج نهائي للتابع الذي تجاوز السنّ القانوني، من أجل تجديد رب الأسرة هوية مقيم له.

وذكر الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مقيمة بهذا الشأن، أنَّه «عندما يتجاوز التابع السنّ القانوني، يلزم نقل خدماته أو منحه تأشيرة خروج نهائي، حتى يتمكّن رب الأسرة من تجديد هوية مقيم».

وقالت مقيمة في استفسارها، إنَّ ابنها بلغ 25 سنة وهو من مواليد السعودية، وعندما أرادت تجديد الإقامة له أبلغوها بضرورة نقل الكفالة أو تسوية خروج نهائي له، فهل هذا صحيح؟

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات أنَّ التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة الى إقامة.

وأشارت الجوازات إلى أنَّ لتعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة عند مغادرة المقيم، وتطبق غرامة انتهاء التأشيرة بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.

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