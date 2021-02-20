السعودية تعرب عن قلقها إزاء أحداث الصومال وتدعو إلى التهدئة

صرحت وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكدت الوزارة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.

وأعربت الخارجية السعودية، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

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