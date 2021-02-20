العثور على أحد مفقودي هجرة أم أثلة والبحث مستمر عن الآخر

أوضحت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على أحد مفقودي هجرة أم أثلة جنوب حرض بالمنطقة الشرقية، وجار البحث عن المفقود الآخر.

وذكرت جمعية عون –عبر تويتر- أنه ورد لها من الكنترول الميداني، خبر العثور على أحد المفقودين، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة، وأن البحث مستمر للعثور على المفقود الثاني.

وكانت الجمعية تلقت بلاغًا أمس الجمعة، عن فقد شخصين انقطع الاتصال بهما في هجرة أم أثلة جنوب حرض، وكانا يستقلان هايلكس غمارتين 2016.

وفي وقت لاحق من مساء الجمعة، أوضحت جمعية عون، أن أعضاءها وشرطة مركز يبرين والخن، وعددا من المتطوعين، أنهوا الجولة المسائية من البحث عن المفقودين دون العثور عليهما وسيتم البحث مجددًا صباح اليوم السبت.

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