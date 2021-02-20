المرور: شرطان لتحويل تصريح القيادة إلى رخصة دون إجراء اختبار

أوضح المرور السعودي، أنه يتم منح رخصة قيادة لحامل تصريح القيادة، دون إجراء اختبارات، بشرطين، وهما المراجعة خلال سنة من انتهاء التصريح، وإتمام عمر 18 عامًا.

وذكر المرور –عبر تويتر– ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تنص المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور، بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه لسن ١٨ عامًا، فيعطى رخصة قيادة دون اختبار».

وتابع المرور: «ويكتفى بالاختبار السابق، كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة».

وقال المواطن في استفساره: «أنا عندي تصريح ينتهي في يوم 1442/7/9، هل يمكنني إصدار رخصة خصوصي في يوم 1442/7/15 بدون أي رسوم؟«.

من جهة أخرى، أشار المرور إلى أنه لاستخراج تصريح قيادة يلزم إتمام ١٧ سنة، و٦ صور شخصية، وكشف طبي، ثم تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة.

اقرأ أيضًا:

الإطاحة بقائد مركبة في الجوف نشر مقاطع لمخالفة ارتكبها عبر وسائل التواصل