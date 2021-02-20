بالصور.. ضبط 259 مخالفة لأنظمة العمل واحترازات كورونا بمنطقة الرياض

تمكنت فرق التفتيش الميدانية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع من ضبط 259 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية بعد تنفيذها 2500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة ومحافظات الأفلاج وشقراء والزلفي.

ومن جانبه، أشار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض إلى أن الزيارات التفتيشية شملت كل الأنشطة المستهدفة«المجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء وقطاع الإيواء السياحي والمستلزمات الرجالية وبيع السراميك والرخام والحلويات والأثاث المنزلي».

وأكد ضرورة التزام كل المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.