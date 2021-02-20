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بالصور.. ضبط 259 مخالفة لأنظمة العمل واحترازات كورونا بمنطقة الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - الفرق الرقابية نفذت 2500 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

تمكنت فرق التفتيش الميدانية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع من ضبط 259 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية بعد تنفيذها 2500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة ومحافظات الأفلاج وشقراء والزلفي.

ومن جانبه، أشار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض إلى أن الزيارات التفتيشية شملت كل الأنشطة المستهدفة«المجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء وقطاع الإيواء السياحي والمستلزمات الرجالية وبيع السراميك والرخام والحلويات والأثاث المنزلي».

وأكد ضرورة التزام كل المنشآت بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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