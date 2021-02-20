«الحيزان» يتوقع رياحا وأمطارا اليوم على مناطق عدة بالمملكة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقسا دافئا وسط نهار اليوم السبت، مع الشعور ببرودة الأجواء، ومعتدلا على السواحل الغربية.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى هبوب رياح نشطة في الوسط وعلى المرتفعات والغربية والشرق، وهادئة إلى معتدلة في بقية القطاعات.

وأضاف أن هناك فرصا لهطول الأمطار على الرياض والقصيم حتى حفر الباطن والشرقية والمرتفعات.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 11 منطقة

متخصص أرصاد يكشف أسباب تراجع الحرارة 10 درجات عن الأيام السابقة