بـ55 مليون دولار.. السعودية تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بموريتانيا

أعلنت موريتانيا، أمس الجمعة، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لبناء وتجهيز مستشفى بقيمة 55 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية، في بيان لها، أن هذه المذكرة تأتي في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ودعم التعاون الثنائي خاصة في المجال الإنمائي، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم التغطية الصحية في موريتانيا خاصة في مدينة نواكشوط وتلبية للطلب المتزايد على الخدمات الصحية خصوصًا ما يتعلق منها بالمجالات التخصصية التي تتجاوز قدرة المستشفيات العامة الموجودة بها.

وأشار البيان إلى أن سعة المستشفى المتعدد التخصصات تبلغ 300 سرير، ويضم أقسام الطوارئ.

وفي ديسمبر 2018، تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببناء المستشفى خلال زيارة سابقة لموريتانيا.

وتقضي مذكرة التفاهم ببناء السعودية وتجهيز مستشفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.