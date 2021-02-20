تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، وتكون سحب رعدية وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط للرياح وتدنٍ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل» والشرقية «الأحساء، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، حفر الباطن» والباحة «الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتؤثر الحالة المناخية السابقة على مناطق القصيم «البدائع، البكيرية، الرس، النبهانية، بريدة، عنيزة» وحائل «الشنان، الغزالة، بقاء، سميراء، الشملي، حائل، موقق» والرياض «الدوادمي، عفيف، الخرج، الدرعية، الرين، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، الرمحاح».

وأيضًا هناك هطول للأمطار الرعدية مصحوب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مكة المكرمة «اضم، ميسان، الخرمة، تربة، رنية».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، تشهد الرياض «السليل، وادي الدواسر» وعسير «بيشة، تثليث» هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما ستتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في ندى الرؤية على «صامطة، فررسان، جازان،فيفا» بمنطقة جازان.