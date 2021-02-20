أخبار السعودية اليوم.. أمطار رعدية على 11 منطقة.. ورسالة إلى المتقاعدين

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021م، ومنها: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 11 منطقة، وتهيئة 12 مستشفى ومركزًا صحيًّا لتقديم خدمة لقاحات كورونا بجدة، وتعديلات بخصوص توثيق عقد النكاح والطلاق.

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 11 منطقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية، السبت، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 11 منطقة.

جدة.. تهيئة 12 مستشفى ومركزًا صحيًّا لتقديم خدمة لقاحات كورونا

شهدت محافظة جدة توسعًا في تقديم خدمة لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) للمواطنين والمقيمين، في 5 مستشفيات، و7 مراكز صحية، بعد أن جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 103 غرف لتلقي اللقاحات التي يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة والمدربة.

السديس يوجه رسالة إلى المتقاعدين: صاحب الهمة العالية يبحث عن هدف آخر بعد تحقيق الأول

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إن المتقاعد بوصوله إلى سن التقاعد، قد وُلد ولادة جديدة، مشيرًا إلى أن صاحب الهمة العالية إذا بلغ هدفًا بحثَ عن هدف آخر مثله أو أسمى منه ليصل إليه.

تعرف على مدد الخدمة المحتسبة والمستبعدة في نظام التقاعد العسكري

حددت المؤسسة العامة للتقاعد مدد الخدمة المحتسبة، والمدد المستبعدة، في نظام التقاعد العسكري.

بالفيديو.. سعودية تتوصل إلى أول تقنية من نوعها لكشف الفيروسات بأكياس الدم

توصَّلت الطالبة بكلية العلوم الصحية الإلكترونية أمل البلوي، إلى ابتكار صناعة ما يُعرف طبيًّا بـ«أكياس الدم النانوية»، فيما رفضت عروضًا دولية لاحتكار ما توصلت إليه، ووقعت اتفاقية مع وزارة الصحة لتصبح المملكة هي الأولى في تصدير هذه التقنية.

5 إصابات نتيجة حادث تصادم في تقاطع الوهط والوهيط بالطائف

باشرت فرق الإسعاف بالطائف حادث تصادم وقع بتقاطع الوهط والوهيط، نتج عنه 5 إصابات.

هيئة التراث تنظم معرضًا أثريًّا عن ثقافة الخيل في «كأس السعودية»

نظمت هيئة التراث معرضًا عن ثقافة الخيل في المملكة ضمن مشاركتها في النسخة الثانية من «كأس السعودية» لسباقات الخيل التي ستنطلق منافساتها على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

«صحة الطائف» تعلن جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمحافظة

أكملت مديرية الشؤون الصحية في الطائف جاهزية مقر مركز لقاحات كورونا بالمحافظة.

تعديلات بخصوص توثيق عقد النكاح والطلاق.. و«أم القرى» تنشر اللائحة

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، بعد الموافقة عليها من وزير العدل، على أن يُلغى كل ما يتعارض معها من أحكام، ويبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها.

إغلاق 35 منشأة تجارية مخالفة في المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1427 جولة رقابية، و31 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 35 منشأة، وتحرير 70 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.

«الغذاء والدواء» تكشف طريقة عمل الحجامة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الغرض من إجراء الحجامة هو تسكين آلام الظهر أو آلام الصداع، أو تخفيف آلام الإجهاد العضلي

«إغاثي الملك سلمان» يوقع 5 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع متنوعة بالحديدة وحجة

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، خمس اتفاقيات مشتركة مع مؤسسة طيبة للتنمية لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي في محافظتي الحديدة وحجة باليمن.

بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، اليوم الجمعة، أن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 قرص أمفيتامين.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. السعودية تُجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.. وتقدم المنخفض القطبي نحو الشرق

أخبار السعودية اليوم.. اعتراض طائرة حوثية مفخخة.. و«الأمن العام»: شرطان لدخول الحاصلين على تصاريح «اعتمرنا» إلى مكة