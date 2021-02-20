السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 38 وفاة و3437 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3437 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 479.739 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.859 حالة وفاة.

// انتهى //

09:23ت م

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بروكسل 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و38 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 479.739 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.859 حالة وفاة.// انتهى //09:23ت م0017

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