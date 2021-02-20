السعودية اليوم / تسجيل 490 وفاة و9164 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



موسكو 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9164 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.378.883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67.696 حالة وفاة .

// انتهى //

08:50ت م

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موسكو 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و490 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.378.883 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67.696 حالة وفاة .// انتهى //08:50ت م0014

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