السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، القصيم، حائل ، الشرقية ، الحدود الشمالية)، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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06:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.