ارتفاع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 20 فبراير 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 214.61 ريال (57.23)، مقابل نحو 214 ريالا (57.07 دولار)، أمس الجمعة

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 187.78 ريال (50.07 دولار)، مقابل نحو 187.25 ريال (49.93 دولار)، أمس.

وصعد سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 160.96 ريال (42.92 دولار)، مقارنة بنحو 160.50 ريال (42.80 دولار)، خلال تعاملات أمس الجمعة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى مستوى 125.19 ريال (33.38 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6678.75 ريال (1781 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1502.25 ريال (400.60 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع، متعافية من أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أشهر الذي بلغته في وقت سابق، وذلك بفعل هبوط الدولار.

لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أبقى المعدن على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1778.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو/ تموز إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا منخفض حوالي 2.5% منذ بداية الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 8 يناير/كانون الثاني.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1777 دولارا.

وقال بارت ميليك مدير إستراتيجيات السلع الأساسية في تي.دي سيكيوريتيز "الانخفاض في الدولار الأمريكي قاد على الأرجح صعود الذهب"، مضيفا أن التحرك قد يكون أيضا فنيا في طبيعته.

وهبط الدولار 0.3% مقابل عملات رئيسية ويبدو أنه سيسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى قمة عام تقريبا أمس الجمعة.