المملكة السعودية: إغلاق 6 مساجد بعد اكتشاف إصابات بكورونا بين المصلين

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الجمعة 6 مساجد في 5 مناطق وذلك بعد اكتشاف 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصليين.



وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع "تويتر": الجمعة، "قررت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصليين".

وأضاف:"ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يومًا 98 مسجدًا تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".

و كشفت الأرقام المسجلة في وزارة الصحة السعودية ، الجمعة، ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض(كوفيد - 19) في المملكة 10 حالات عن الاصابات التي سجلت بالامس والتي بلغت 327 إصابة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 374 ألفا و366 حالة مؤكدة ، بزيادة 337 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغ 327 حالة.

وتم تسجيل 346 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 365 ألفا و363 حالة ، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).