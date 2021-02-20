بالصور.. "وضع الكلب" من تسلا يشعل تويتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، تدوينة تطلب خلالها من المستخدمين نشر صور لحيواناتهم الأليفة مع "وضع الكلب" في السيارة.

واحتفلت تسلا الخميس الماضي بمرور عامين على تدشين "وضع الكلب Dog Mode" في سيارتها "موديل إس"، حيث يتمتع ملاك السيارات الكهربائية من شركة تسلا بخدمة "وضع الكلب" التي تسمح بمراقبة درجة حرارة السيارة عبر الهاتف أثناء ترك الحيوان الأليف بداخلها.

بدأ العديد من مستخدمي السيارة الكهربائية الأشهر في العالم، في إرسال صورا لحيواناتهم الأليفة مع "وضع الكلب Dog Mode" داخل السيارة، وعلق البعض بعبارات مرفقة لصور الحيوانات داخل السيارة مثل "نعم، أنا استمتع به كثيرا".





ونشر حساب باسم "greenie34" مقطع فيديو قصير على تويتر لكلب يقود سيارة، معلقاً "إن وضع قيادة الكلب هو الأفضل".

وفي السياق نفسه نشر حساب آخر باسم "Mark Murray" تدوينة كتب فيها "من يحتاج لسائق وهو يمتلك قائد آلي أو كلب سائق"، فيما نشر أحد رواد الحساب الرسمي لشركة تسلا على تويتر، تدوينة ساخرة قال فيها "أنا لا أملك سيارة تسلا، ولكني أملك كلباً".

وتعرضت هذه الخاصية الجديدة والتي لا تقدمها سوى شركة تسلا، مطلع أغسطس/آب 2019 لعطل في ضبط درجات الحرارة يدوياً، وأعلن "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" أن الشركة تعمل على حل مشكلة وضع الحيوانات الأليفة فى السيارات الكهربائية وهى متوقفة.





واكتشف حينذاك أحد المستخدمين لسيارة "تسلا" المشكلة عندما حدد سرعة مروحة سيارته يدويا ورأى أن درجات الحرارة داخل السيارة ارتفعت فجأة من خلال مراقبة تطبيق " Dog Mode " وقام بإبلاغ "إيلون موسك" على توتير بالمشكلة، ليرد عليه "موسك" ووعده بإصلاح المشكلة.

وتصنف شركة تسلا كأغلى شركة سيارات في العالم، بقيمة سوقية تصل إلى 210 مليارات دولار، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأمريكية في يوليو/تموز 2020.



