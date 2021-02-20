استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 20 فبراير 2021، في ماكينت الصراف الآلي وشركات الصرافة.



وسجل متوسط سعر الريال السعودي، وفق البنك المركزي المصري، نحو 4.1610 جنيه للشراء، و4.1765 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.0919 جنيه للشراء، و4.1832 جنيه للبيع، وفي بنك مصر (حكومي) سجل الريال نحو 4.0919 جنيه للشراء، و4.1833 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية والعربية، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري 15.6069 جنيه للشراء، و15.7067 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو نحو 18.8282 جنيه للشراء، و18.9517 جنيه للبيع.

بينما سجل الإسترليني 21.7389 جنيه للشراء، و21.8810 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2485 جنيه للشراء، و4.2765 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 51.5166 جنيه للشراء، و51.9177 جنيه للبيع.