شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تدخل رجل أمن بعد اشتباك شاب وفتاة يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت إحدى المناطق تشابكًا بالأيدي بين شاب وفتاة، حيث اعتدت الفتاة على الشاب بصفعة على وجهه.

وفي حضور رجال الأمن رد الشاب الصفعة للفتاة، ليتدخل رجل الأمن للسيطرة على الشاب.

وتصدر وسم " رجل الأمن " قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، بين مؤيد ومعارض لموقفه ضد الشاب.

ومن جانبه علق الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية والأمن ﺍﻟسيبراني محمد الهدلة، بأن تصرف الشاب يعتبر تعديًا على رجال الأمن.

وقال الهدلة: " إن رجل الأمن الذي يقوم بمهمة نبيلة ليس خصما لأحد ولم يكن من حق الشاب مد يده في ظل استلام رجل الأمن القضية " .

وتابع: " هذا التهور أشبه بمحاولة الشروع في القتل، كما أن تصوير رجال الأمن ومركباتهم جريمة معلوماتية وفقًا للمادة "السادسة ".