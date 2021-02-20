السعودية | أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق من المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق من المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 7:10 صباحًا, 20 فبراير 2021 م
المناطق - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، القصيم، حائل ، الشرقية ، الحدود الشمالية)، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة و المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .