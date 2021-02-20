شكرا لمتابعة خبر عن نصائح " الغذاء والدواء " لعمل الحجامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الغرض من " الحجامة " هو تسكين آلام الظهر أو آلام الصداع، أو تخفيف آلام الإجهاد العضلي.

وبينت أن أدوات الحجامة هي مجموعة من الكؤوس المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج يتم وضعها فوق نقاط محددة على الجلد.

وقد تقتصر الحجامة على سحب الهواء من سطح الجلد بدون إخراج دم، وهو ما يعرف بالحجامة الجافة، وقد يتخلل الحجامة سحب هواء مع قطرات بسيطة من الدم وهو ما يعرف بالحجامة الرطبة.

وشددت الهيئة على أنه يجب الحرص على تلقي الحجامة في العيادات المرخصة وبواسطة متخصصين مرخصين من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.