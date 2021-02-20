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مندوب توصيل جدة يعلن خطبته من الزبونة التي مازحها

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلن مندوب توصيل جدة صاحب مزحة " لا معي ناقة " خطبته على العميلة التي مازحها بالرد قبل 6 سنوات.

وكان المندوب قد كشف قبل عدة أيام عن قصة عمله في توصيل الطلبات في عام 2015، وفي إحدى المرات طلبت منه عميلة توصيل كتب وسألته: " هل ستوصلهم بالسيارة؟ " فأجابها مازحاً: " لا معي ناقة " .

وأوضح الشاب أمس الأول الخميس، ارتباطه بالعميلة التي كانت سببا في شهرته وحصوله على وظيفة في إحدى الشركات ومن ثم أصبح مختصًا في قسم المبيعات في نفس الشركة.

MO Nasa

MO Nasa

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