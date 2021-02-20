شكرا لمتابعة خبر عن مندوب توصيل جدة يعلن خطبته من الزبونة التي مازحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلن مندوب توصيل جدة صاحب مزحة " لا معي ناقة " خطبته على العميلة التي مازحها بالرد قبل 6 سنوات.

وكان المندوب قد كشف قبل عدة أيام عن قصة عمله في توصيل الطلبات في عام 2015، وفي إحدى المرات طلبت منه عميلة توصيل كتب وسألته: " هل ستوصلهم بالسيارة؟ " فأجابها مازحاً: " لا معي ناقة " .

وأوضح الشاب أمس الأول الخميس، ارتباطه بالعميلة التي كانت سببا في شهرته وحصوله على وظيفة في إحدى الشركات ومن ثم أصبح مختصًا في قسم المبيعات في نفس الشركة.