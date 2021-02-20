شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..طابور طويل أمام سوق السمك بالكعكية بسبب " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ظهر عشرات الأشخاص في طابور طويل، أمس الجمعة، أمام أبواب سوق السمك بالكعكية في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اصطفاف عشرات الأشخاص من المقيمين والمواطنين في طابور أمام سوق السمك عقب صلاة الجمعة، فيما كان أفراد الأمن يقومون بتنظيمهم.

وبين المقطع قيام أحد أفراد الأمن بالتجول بمكبر صوت، لإبلاغ المتوقفين بأنه لا دخول إلا بتفعيل تطبيق " توكلنا ".

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار إلزامية تحميل وتشغيل تطبيق توكلنا للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات.