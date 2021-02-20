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كلوب هاوس أحم دينك و بيتك و مجتمعك

هذه ابرز نتائج برنامج الكلوب هاوس

غرف تجمع حثالة المجتمع دون سياسات تقيدهم لينشروا افكارهم في مجتمعنا

اهدافه واضحه في هدم بنيان المجتمع وكسر الحواجز الدينيه والاعراف حتى يصبح في المستقبل القريب شي معتاد في الخوض في هذه النقاشات باعتبارها حرية رأي

وهنا يجي دورنا المهم لديننا ومجتمعنا اننا نحذر ابنائنا من هذا البرنامج وانتقاد كل من يخوض فيه او يروج له

