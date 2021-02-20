السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 67,437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



واشنطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 67,437 إصابة مؤكدة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,737,875 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 491,455 وفاة.

// انتهى //

03:10ت م

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واشنطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 67,437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 2,356 حالة وفاة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,737,875 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 491,455 وفاة.// انتهى //03:10ت م0011

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