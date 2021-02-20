شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار لمشروعات صحية وبيئية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 5 اتفاقيات بأكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات الصحة والمياه والإصحاح البيئي بمحافظتي الحديدة وحجة باليمن.

تتضمن الاتفاقية الأولى تشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة «المرحلة الثالثة» يستفيد منها 69.300 شخص، بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و244 ألف دولار أمريكي.

وتشمل الاتفاقية الثانية تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي محافظة الحديدة «المرحلة الخامسة»، يستفيد منها 175.200 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و604 آلاف دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية الثالثة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة الحديدة «المرحلة الخامسة»، يستفيد منها 8.400 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 860.660 دولارا أمريكيا، بينما تشمل الاتفاقية الرابعة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة «المرحلة الثالثة»، يستفيد منها 18.742 فردا، بقيمة إجمالية تبلغ مليون و660 ألف دولار أمريكي، في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة ومخيم الأزهر في مديرية رازح.

وتتضمن الاتفاقية الخامسة تشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة وتهيئتها في مديريات وعلان وعبس والغرزة بمحافظة حجة «المرحلة الثانية»، يستفيد منها 36.000 شخص، بقيمة أكثر من 343 ألف دولار أمريكي.