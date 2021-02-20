شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بين المصلين تغلق 6 مساجد مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 6 مساجد مؤقتا بـ 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوما 98 مسجدا تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم. وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة اثنان منها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية: «الرياض، مكة المكرمة، القصيم، عسير». وأشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد، أمس، بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، شملت 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في منطقتي الجوف وجازان، ومسجدا واحدا في منطقة تبوك. وحثت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، وداعية الجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.