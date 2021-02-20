شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انسيابية وإقبال متزايد بمراكز لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة، مشيرة إلى استقبال المسجلين في تطبيق «صحتي» وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

ونصحت الوزارة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية مستجدات كورونا في المملكة، أمس، مشيرة إلى تسجيل 337 حالة مؤكدة وتعافي 346 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2549 منها، 497 حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 374366 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 365363 حالة، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6454 حالة، إلى جانب إجراء 48779 فحصاً مخبرياً. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.