شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم متضرري جنوب أفريقيا بـ50 طن تمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في جمهورية جنوب أفريقيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين سلطان العنقري، ونائبة وزير التنمية الاجتماعية بالجمهورية هنريتا زولو.

وقال «العنقري» إن المركز يعتزم القيام بحملة مكافحة أمراض العمى في عدد من المناطق المحتاجة بجنوب أفريقيا بالإضافة إلى توزيع ما يقارب 50 طنا من التمور، وسيقوم في الوقت الحالي بتوزيع 15 ألف سلة غذائية على مرحلتين.

وأكد أن المملكة بادرت بإنشاء مركز الملك سلمان، ليكون مركزا دوليا متخصصا في الأعمال الإغاثية والإنسانية، مشيرا إلى أن المركز يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان في العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة.