شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع وزير دفاع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

شراكة دفاعية

وجدد وزير الدفاع الأمريكي، خلال اتصال هاتفي أجراه بسمو ولي العهد أمس، التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين، مؤكداً دور المملكة المحوري لأمن واستقرار المنطقة. كما جدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

استقرار المنطقة

وشكر وزير الدفاع الأمريكي سمو ولي العهد على ما تبذله المملكة من جهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مشيراً إلى الالتزام الأمريكي السعودي المشترك لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار وهزيمة المنظمات الإرهابية في المنطقة.