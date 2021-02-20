شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الجبيل» ينهي 24 قضية بالصلح.. ويسترد مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الجبيل، 24 قضية بالصلح، خلال يوم واحد، بمبالغ مستردة تُقدر بـ1007521 ريالا.

وذكر مدير التسوية الودية حسن آل هنبوبه أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليًّا، والمعني بمباشرة الدعاوى والجلسات عن بُعد، يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.

وقدم مدير المكتب مطلق القحطاني شكره لجهود المصلحين، ولمدير قسم التسوية، مؤكدًا أن عملية الوصول إلى حل ودي يضمن حقوق الأطراف، وهو ما يسعى إليه المكتب؛ لضمان انسيابية واستقرار سوق العمل، وتمكين المصلحين، وتدريبهم بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء.