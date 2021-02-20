شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة 45 منشأة في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 4 منشآت تجارية، وأنذرت 12 أخرى، ضمن زيارة 45 منشأة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

من ناحية أخرى، واصلت بلدية النعيرية، أعمالها في قص وإزالة الحشائش بالأحياء الداخلية، ضمن جهودها في إزالة التشوهات البصرية بالمحافظة، وتحسين المشهد الحضري.