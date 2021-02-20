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رفع البسطات المخالفة وفض التجمعات بالأسواق

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الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولات ميدانية مكثفة، بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام؛ لرفع البسطات المخالفة، وفض التجمعات البشرية في الأسواق؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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