شكرا لقرائتكم خبر عن رفع البسطات المخالفة وفض التجمعات بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولات ميدانية مكثفة، بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام؛ لرفع البسطات المخالفة، وفض التجمعات البشرية في الأسواق؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.