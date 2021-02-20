شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مراكز «السبا» و«المساج» في صالونات التزيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مراكز «السبا» و«المساج»، في صالونات التزيين النسائي، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

من ناحية أخرى، شهدت الخبر أجواء جميلة، زادت رونقا بأكثر من 8 ملايين زهرة في كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش والواجهة البحرية والشوارع الرئيسية والميادين.

كانت بلدية الخبر قد ضبطت منزلا شعبيا بحي مدينة العمال، يستخدم للتخزين والتحضير لصالح أحد المطاعم، وسط انعدام كافة الاشتراطات الصحية والنظامية، ما أسفر عن إتلاف 61 كيلو من الأسماك واللحوم في الموقع، وإغلاق المطعم.

وأتلفت البلدية كذلك، أكثر من 100 كيلو من الأسماك الفاسدة، وأنذرت 20 محلا للأسماك، خلال جولة رقابية بالشراكة مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية، على سوق الأسماك في الخبر.