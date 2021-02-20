شكرا لقرائتكم خبر عن عريعرة.. غسيل وتعقيم المسلخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في غسيل وتعقيم المسلخ، وذلك ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، لمكافحة انتشار فيروس « كورونا » المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

من ناحية أخرى، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ضمن حملة «البلديات تكافح كورونا».