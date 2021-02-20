شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة الأسواق العشوائية.. وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - داهمت إدارة الأسواق، التابعة لبلدية شرق الدمام، بمساندة ودعم قوة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، أحد الأسواق العشوائية، التي ترتادها العمالة بشكل مخالف، ما أسفر عن إزالة المتروكات بالمعدات الثقيلة، وضبط كميات من الخضار والفواكه، وإحالتها إلى الجمعيات الخيرية، وتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

من ناحيتها، نفذت إدارة الاستثمارات، التابعة للبلدية، حملة لإزالة مجموعة من اللوحات الإعلانية المخالفة من عدة مواقع، للمساهمة في تحسين المشهد البصري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كانت إدارة النظافة قد وزعت فرق الكنس اليدوي، في مجموعات على الأحياء، لجمع ورفع الأتربة من الشوارع الداخلية، ومتابعة آليات التنظيف في الطرقات العامة، مع متابعة أعمال مسح الأراضي الفضاء، وذلك ضمن برنامجها في تحسين المشهد البصري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.